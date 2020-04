Tyler Rake pourrait avoir une suite ou un prequel

Alors que Chris Hemsworth vient de tout casser dans Tyler Rake (notre critique), le réalisateur Sam Hargrave et les frères Russo, producteurs et scénaristes, conversaient justement d’une suite à l’actionner bourrin puisque la fin ouverte s’y prêtait astucieusement.

Attention, spoilers.

C’est lors d’une conversation promotionnelle avec Collider que les intéressés évoquaient soit la possibilité de faire une suite directe au film de Netflix, soit carrément un préquel, basé sur la relation entre Hemsworth et David Harbour. C’est le réalisateur qui ouvre le feu, lui qui n’hésite pas à tenir la caméra notamment lors du fameux plan séquence du film, comme on le voit sur la vidéo ci-dessous.

this behind the scenes footage from extraction makes me want to duct tape myself to a car with a camera pic.twitter.com/KTO0aohDUo — NX (@NXOnNetflix) April 27, 2020

« On a discuté de l’histoire entre ces deux mecs (Harbour et Hemsworth ndlr) et – spoiler alert, il y aura des suites ou des prequels qui pourraient voir le jour si Netflix apprécie le film- mais leur histoire montre qu’ils se sont entraînés ensemble et qu’ils se connaissent depuis l’armée et même après, lorsqu’ils étaient ensemble dans le privé, leurs capacités sont égales, mais ils sont partis dans des directions différentes ».

Voilà qui ne nous en dit pas beaucoup mais vu que le bonhomme a travaillé en tant que réalisateur de seconde équipe sur Endgame, il pourrait être à même de travailler sur un long-métrage franchisé « dès le début, Joe a soulevé un point important : la plupart du temps, on obtient une suite. On n’enchaîne que rarement sur un prequel. Mais vu l’alchimie entre Chris et David, ce serait intéressant ».

Un concept plébiscité par Joe Russo himself. « Mon frère et moi adorons réaliser des franchises, on adore la narration sérielle. Je pense que c’est intéressant de suivre les personnages en les accompagnant (…) ce serait très excitant de développer ce film et on a commencé à en parler. Les véritables questions restent « est-ce important ? Est-ce qu’on a la bonne histoire à raconter ? Est-on heureux de la raconter ? Sam veut-il la raconter ? Chris veut-il la raconter ? Il y a beaucoup de questions en suspend ». En voilà un euphémisme.

Tyler Rake est disponible sur Netflix.