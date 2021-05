The White House Plumbers, le casting s’étoffe

Si la dernière fois on vous parlait de l’arrivée de Lena Headey au casting de The White House Plumbers, on apprend aujourd’hui la brouette d’autres acteurs qui vient également rejoindre Woody Harrelson, Justin Theroux et Domhnall Gleeson.

Ce sont en effet les noms de Kiernan Shipka (récemment croisé dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina chez Netflix), Ike Barinholtz, Yul Vasquez, David Krumholtz, Rich Sommer, Kim Coates et Liam James qui rejoignent le casting de la mini-série d’HBO. Pour rappel, elle racontera les événements du Watergate ayant conduit à la démission du président Nixon en 1974.

Derrière la série on retrouve les producteurs exécutifs de Veep (Alex Gregory, Peter Huyck, David Mandel et Frank Rich) mais aussi ceux de The District (Ruben Fleischer et David Bernad)

The White House Plumbers n’a pour l’instant pas de date de sortie.

