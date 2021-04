Lena Headey rejoint The White House Plumbers

Lena Headey, connue pour prêter ses traits à Cersei Lannister dans la série d’HBO qu’on ne présente plus – et qui risque de se payer une pelletée de spin-off -, rejoint le casting de The White House Plumbers.

En effet, la série d’HBO sur le scandale du Watergate agrandit encore son casting déjà constitué de Woody Harrelson, Justin Theroux et Domhnall Gleeson. Pour rappel, la mini-série dirigée par David Mandel devrait être composée de 5 épisodes et revenir sur les évènements ayant secoué la présidence Nixon entre 1972 et 1974.

Derrière la série on retrouve également les producteurs exécutifs de Veep (Alex Gregory, Peter Huyck, David Mandel et Frank Rich) mais également ceux de The District (Ruben Fleischer et David Bernad)

The White House Plumbers – avec du lena Headey dedans – n’a pas encore de date sortie.

(Visited 6 times, 6 visits today)