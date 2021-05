The Tomorrow War a une bande-annonce et voilà

The Tomorrow War, après nous avoir titillé la face avec un teaser ne promettant absolument rien d’intéressant – il faut dire que le titre de direct-to-DVD fauché n’aide pas à prendre le tout au sérieux , bref après le teaser donc, voilà le trailer, plus long mais pas plus excitant, le film expose en image un peu plus son “””””original””””” postulat de départ – qui on n’en doute pas sera très bien exploité. Voyons, nous on y croit à mort.

Dans le futur, la guerre contre de grosses bébêtes de l’espace fait rage, sur le point de perdre la guerre, les humains du futur vont alors dans le passé pour trouver de l’aide et espérer gagner la bataille, voilà. Chris Pratt, héros américain de son état, est cool, sympa et fort avec des flingues et va donc faire des trucs de héros américain cool et sympa, fort avec des flingues, le tout avec un bracelet connecté et une armée de fond vert. Franchement, ne nous demandez pas d’être enthousiastes non plus, on a nos limites.

Derrière la caméra on retrouve Chris McKay déjà à l’œuvre sur le sympathique Lego Batman, et devant pour les têtes d’affiche, Chris Pratt, mais également J.K. Simmons et sa barbe. Ils seront accompagnés de Yvonne Strahovski, Betty Gilpin et Edwin Hodge. Amazon Prime toujours sur le bon coup.

On espère quand même que le rachat de Metro Goldwyn Mayer (MGM), les aidera à enrichir leur catalogue de trucs un poil plus excitant que The Tomorrow War. En attendant, on patiente toujours pour la saison 2 de Undone.

The Tomorrow War est attendu pour le 2 juillet sur Amazon Prime Video.

(Visited 4 times, 4 visits today)