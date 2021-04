The Tomorrow War : Chris Pratt va taper de l’alien dans le futur

The Tomorrow War dévoile ses premières images dans un court teaser avec un Chris Pratt confronté à une apocalypse alien.

“Le monde est stupéfait lorsqu’un groupe de voyageurs arrive du futur – précisément de l’année 2051 – pour délivrer un message urgent : dans 30 ans, l’Humanité va perdre une guerre d’envergure mondiale contre une espèce d’aliens meurtrière venue détruire notre civilisation. Le seul moyen de survivre à cette attaque extraterrestre est de faire transporter des soldats et civils du monde d’aujourd’hui trente ans plus tard pour lutter contre cette invasion alien. Parmi les recrues, Dan Forester, père de famille et professeur au lycée, est déterminé à sauver le monde pour l’avenir de sa fille. Dan fait équipe avec une brillante scientifique et son père pour réécrire l’avenir de la planète.”

Voici le synopsis un peu bordélique de ce blockbuster original porté par Chris Pratt, qui depuis Les Gardiens de la Galaxie s’impose comme une nouvelle figure du film d’action. Dans ce peu d’images dévoilées, rien de bien neuf à l’horizon : des aliens, des voyages dans le temps, de la destruction massive et des soldats américains prêts à sauver le monde (et le futur !). Cependant, le choix du prometteur Chris Mckay pour la réalisation, déjà derrière l’excellent Lego Batman, laisse le bénéfice du doute à ce blockbuster.

De plus, Amazon semble avoir toute confiance en ce projet, à la base destiné au grand écran, puisqu’il a racheté les droits de diffusion pour pas moins de 200 millions de dollars. Chris Pratt sera quant à lui épaulé au casting par Yvonne Strahovski, J.K Simmons, Betty Gilpin ou encore Edwin Hodge. Côté écriture, on retrouve Zach Dean à qui on doit le DTV Cold Blood et le décrié 24h Limit. Pas de quoi nous faire trépigner d’impatience non plus…

The Tomorrow War sera mis en ligne le 2 Juillet sur Amazon Prime Video.

