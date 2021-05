Amazon vient de racheter la MGM

By Emeric Bispo

La célèbre Metro Goldwyn Meyer -dit MGM– vient d’être rachetée par le nouveau géant de l’industrie, Amazon.

Le lion va rugir dans un autre zoo. En effet, la cultissime MGM, autrefois grande major de l’industrie hollywoodienne, tombe sous le joug de l’entreprise de Jeff Bezos pour la modique somme de 8,45 milliards de dollars. Le magnat a cassé la tirelire pour assurer son acquisition puisque le studio au lion était jusque-là estimé à 6 milliards. En effet, cette nouvelle fait suite à la faillite de la société de production et à sa mise sur le marché depuis quelques mois. De quoi aussi faire rugir Netflix et Apple…

Nouvel acteur de poids depuis la création de la plateforme Prime Vidéo (deuxième plus grande plateforme après le N rouge), Amazon franchit un pas de plus en acquérant donc le catalogue bien rempli du studio : 12 hommes en colère, Basic Instinct, Rocky/Creed, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Le silence des agneaux, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, La panthère rose…

La véritable valeur financière de cette transaction est le trésor de propriété intellectuelle du catalogue complet que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM. Mike Hopkins, vice président principale de Prime Video et Amazon Studios

Une occasion d’enrichir l’offre avec des films cultes et, à n’en point douter, développer de nouvelle franchise autour. Mais la saga qui reste au centre des interrogations, la porte étendard de la MGM, est celle de James Bond. Mourir peut attendre finira-t-il directement sur Prime Video après ses multiples reports ? Pas si sûr puisque les droits restent partagés avec EON Productions, la société de la famille Broccoli qui exerce encore un contrôle quasi total sur son célèbre agent (casting, marketing, distribution). Et il ne faut pas oublier qu’Amazon reste jusqu’à présent, à contrario de Netflix, une société de production qui n’a jamais boudé les salles de cinéma, comme le prouve la production et la distribution des derniers films de Woody Allen.

On peut s’attendre cependant à ce que la saga soit bientôt disponible sur la plateforme et que quelques spin offs soient mis en chantier. Il ne faudrait pas gâcher la nouvelle poule aux œufs d’or.

Le prochain film de la MGM, Mourir peut attendre, sortira le 6 octobre prochain en salle.

