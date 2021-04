Rocky : Stallone annonce une série prequel

By Emeric Bispo

Sylvester Stallone confirme la mise en chantier d’une série préquel à Rocky en partageant les premières pages du script sur instagram.

Alors qu’il était déjà à l’écriture d’un septième opus centré sur un nouveau personnage, la série reviendra aux fondamentaux en mettant en scène la jeunesse de Balboa. Nous découvrirons sa toute première rencontre avec Adrian, qui deviendra sa femme par la suite, ainsi que son frère Paulie. L’étalon italien en profitera pour aborder des sujets centraux des années 60 comme l’arrivée du rock’n’roll, la guerre du Vietnam, le mouvement Hippie ainsi que la mort de personnalités historiques comme JFK ou Martin Luther King.

Sylvester Stallone révèle que le projet enthousiasme la MGM, studio historique de la franchise et qu’il a d’ores et déjà signé avec une plateforme de streaming pour la diffusion. La série sera composée de plusieurs saisons de 10 épisodes. On souhaite bien du courage à celui qui reprendra le rôle culte de Sly.

Les 6 volets de Rocky sont actuellement disponibles sur Amazon Prime Vidéo.

