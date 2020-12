La MGM cherche à vendre son catalogue

Après avoir tenté de vendre les droits de distributions de Mourir peut attendre au plus offrant, voilà que la MGM semble vouloir tourner la page et vendre finalement l’intégralité de son catalogue.

C’est The Wall Street Journal qui relaie l’information selon laquelle la major au lion chercherait à vendre son contenu à une compagnie en pleine expansion SVOD. Tiens tiens, Mickey doit déjà avoir les yeux qui brillent. On imagine en effet toute la clique entre Disney+, HBO Max, Netflix and Cie baver devant la saga Rocky, des séries telle The Handmaid’s Tail ou la fameuse licence James Bond dont les 25 films viendraient joliment orner l’application du vainqueur. Surtout que la compagnie Metro Goldwyn-Mayer est actuellement cotée à 5,5 milliards de dollars, une modique somme pour les géants (quand la Fox avait par exemple été rachetée pour 66,1 milliards). Pourtant, le studio n’exclue pas de vendre à des investisseurs qui ne soit pas hollywoodiens.

MGM espère que cette démarche suscitera l’intérêt de sociétés extérieures à Hollywood, de sociétés médiatiques internationales, capitaux fermés aux investisseurs privés, des gens intéressés pour développer notre contenu. The Wall Street Journal

En attendant de connaître le prochain acquéreur de la MGM, No Time to Die devrait sortir le 31 mars 2021.