Mourir peut attendre : James Bond revient dans un trailer survitaminé

Repoussé plusieurs fois, Mourir peut attendre semble désormais à portée de main ! Un tout nouveau trailer survitaminé vient de sortir, confirmant la date du 11 novembre. Alors que les salles jouissent d’une nouvelle jeunesse avec l’arrivée de Tenet, et prochainement de Wonder Woman 1984, EON Productions remet 007 sur le devant de la scène. L’occasion donc de découvrir l’ultime aventure de Daniel Craig en tant que James Bond !

Pour rappel, Mourir peut attendre se déroule plusieurs mois après Spectre. James et Madeleine Swan (Léa Seydoux) filent le parfait amour, lorsque l’obscur passé de cette dernière rattrape les deux tourtereaux. Très vite, Bond fera face à Safin (Rami Malek), un mystérieux cyberterroriste dans la pure tradition de la saga. Une ultime aventure pour 007 pour sauver le monde donc, qui l’emmènera de l’Italie à la Norvège, en passant par Cuba et Londres !

Aux côtés de Craig on retrouvera Lashana Lynch (Captain Marvel) en nouvel agent 00, Ana de Armas (À Couteaux Tirés) adepte de la gâchette facile et du jeu de jambes meurtrier. Nous pouvons bien sur compter sur le retour de Naomie Harris en Moneypenny, Ben Wishaw en Q, Ralph Fiennes en M, mais également Jeffrey Wright (Westworld) en Felix Leiter et Christoph Waltz en Blofeld !

Le réalisateur Cary Fukunaga (True Detective, Maniac) promet que la 26e aventure de James Bond sera riche en action, et ce trailer ne fait que le confirmer ! Les scènes d’action semblent particulièrement fluides et énergiques, tandis que la photographie de Linus Sandgren (La La Land, First Man) est des plus soignées ! Il faudra sans doute s’attendre à un vrai retour aux sources, avec Bond Girls, gadgets, bad guy mégalo et base ennemie à l’ancienne. Plus qu’à attendre 2 bons mois pour voir l’alléchant résultat !

Mourir peut attendre sortira en salles le 11 novembre 2020