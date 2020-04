HBO Max se dévoile mais n’arrivera qu’en 2021 chez nous

Le géant du cinéma Warner Bros. arrive lui aussi sur le marché de la SVOD avec sa plateforme HBO Max et son catalogue de luxe.

Et elle sera disponible aux Américains (et aux utilisateurs de VPN) à partir du 27 mai pour 14,99$ par mois. Elle donnera accès à un catalogue de choix réunissant toutes les propriétés de Warnermedia comme HBO, New Line, DC Entertainment, TNT, The CW, Cartoon Network, Adult Swim… Parmi les programmes, on y retrouvera entre autres Friends, Watchmen, les films et séries Dc, Game of Thrones, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et etc… Pour un total de 10 000 heures de divertissement disponibles. Ajoutons à cela des programmes originaux en cours de production tel que Dune-The Sisterhood, la série spin-off du diptyque de Denis Villeneuve, The Flight Attendant avec Kaley Cuoco, l’adaptation du roman de Jake Adelstein Tokyo Vice porté par Ansel Egort et Let Them All Talk, le prochain Steven Soderbergh avec Meryl Streep.

Une version moins chère contenant des pubs sera proposée courant 2021, date à laquelle la plateforme devra aussi être lancée en Europe. Son avenir en France est cependant encore incertain car de nombreux droits de diffusion des programmes Warner sont détenus par des chaînes tierces tel que OCS qui a l’exclusivité du catalogue HBO dans l’Hexagone. Nous devrons donc attendre que le studio renégocie ses deals pays par pays avant d’en savoir plus sur son arrivée chez nous.

HBO Max démarrera aux Etats-Unis le 27 mai prochain.