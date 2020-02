Mourir peut attendre : Billie Eilish chante le générique du prochain 007

On l’attendait de pied ferme, elle est là : la nouvelle chanson du prochain James Bond intitulée Mourir peut attendre pose une ambiance dramatique.

Et c’est l’étoile montante Billie Eilish qui aura eu l’honneur de la co-écrire avec son frère ainsi que de l’interpréter sur une instrumentale de Hans Zimmer. Tout juste auréolée d’une pluie de Grammy, autant dire que participer à la fameuse tradition des génériques James Bond est un atout en plus à son tout jeune CV déjà bien rempli. Au niveau musical, nous retrouvons son style très minimaliste susurrant, à contrario des grosses performances vocales précédentes (Adèle et Sam Smith) qui colle parfaitement aux paroles très fatalistes. Un style très dramatique qui est la ligne directrice du film depuis le début de sa promotion. Est-ce qu’on peut s’attendre à une fin tragique pour le dernier James Bond interprété par Daniel Craig ? Ce serait une bonne façon de boucler la boucle.

Et dans cette optique là, une nouvelle rumeur ressurgit : le méchant joué par Rami Malek, officiellement nommé Safin, pourrait être en réalité Dr No. Une information que l’intéressé n’a pas démenti au micro d’Esquire : “J’ai entendu cela. Le suis-je ? Je veux dire, n’est-ce pas une chose excitante à considérer jusqu’à la sortie du film ?” Pour rappel ce méchant maléfique fut le tout premier antagoniste de la saga, dans le film de 1962. No time to Die ne serait-il pas un remake caché de James Bond contre Dr No ? Cela ne serait franchement pas étonnant puisque dès le début de la promotion l’équipe du film fait référence aux origines de la saga, notamment dans le synopsis. Autre indice visible dans la bande annonce, les masques que porte le méchant pour cacher son visage meurtri, abordent des traits asiatiques cohérents avec l’ethnie du Dr No. Ça commence à faire un peu beaucoup d’indice.

Mourir peut attendre est à voir en salle le 8 avril 2020.