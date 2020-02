The Jesus Rolls nous offre sa bande-annonce

The Jesus Rolls, le spin-off longtemps attendu de The Big Lebowski dévoile ses premières images complètement décalées.

On tient le projet le plus incongru de la décennie. Longtemps murmuré sans prendre véritablement forme, le spin off sur Jesus Quintana, l’addict au bowling du film des frères Coen, va bel et bien se faire ! Un spin-off sur un personnage tertiaire, d’un film d’auteur indépendant, il y a déjà de quoi se poser des questions. Mais plus étrange encore, le film sera un remake libre du film Les Valseuses. Un lien unit donc les Coens et Bertrand Blier, WTF.

Mais ce ne seront pas les frères cinéastes à la barre mais John Turturro himself, qui reprendra son rôle de Jesus. Le trailer nous montre ce dernier tout juste sortir de prison pour retrouver son meilleur ami Petey joué par Bobby Canavale et s’engager dans un road trip irrévérencieux, ponctué de vol et d’orgie sexuel. C’est dans ces conditions que le duo croisera la route d’Audrey Tautou dans le rôle de Marie et qu’ils formeront une romance à trois, tel le film de Blier avec Depardieu, Dewaere et Miou Miou.

The Jesus Rolls sera prochainement en salles.