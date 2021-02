The Handmaid’s Tale : Un synopsis et un teaser pour la saison 4

Le rébellion débute pour June dans la bande-annonce explosive de la quatrième saison de The Handmaid’s Tale.

“Dans les 10 épisodes de la prochaine saison, June riposte contre Gilead comme une leader rebelle féroce, mais les risques qu’elle prend amène à de dangereux et inattendus nouveaux défis. Sa quête pour la justice et la vengeance menace de la consumer et de détruire ses relations les plus chères.” Synopsis partagé par Hulu

Comme le montre le trailer, le monde est au bord du chaos et une guerre sans précédent pour la liberté s’apprête à éclater. June, toujours interprétée par la brillante Elizabeth Moss s’apprête à prendre les armes et à tout faire pour renverser la dystopie dans laquelle elle est plongée depuis maintenant 4 saisons. Parmi les nouveaux arrivants, on pourra retrouver la jeune actrice Mckenna Grace dans le rôle de Mrs Keyes, une adolescente très intelligente, femme d’un commandant beaucoup plus âgé qui dirige sa ferme et sa maison avec confiance.

La saison 4 de The Handmaid’s Tale arrivera sur Hulu le 28 avril aux Etats-Unis, tandis qu’en France la date reste encore inconnue, OCS n’ayant pas livré d’information.

