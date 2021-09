The Boys aura un spin-off universitaire bien trash

Alors que la saison 3 de The Boys est dans la boite (notre critique de la saison 2), le show super-héroïque et irrévérencieux accouchera bientôt d’un spin-off universitaire tout aussi barré.

Amazon Prime Video vient en effet de confirmer la commande du spin-off de l’adaptation télévisuel du comics de Garth Ennis où les Supers sont de dangereux psychopathes intouchables et dirigés par une multinationale surpuissante, Vought International. Ici, la compagnie est également propriétaire d’une université, où sont triés sur le volet de supers-étudiants qui seront ensuite vendus à prix d’or à de grandes villes.

« A la fois série universitaire, et sorte de Hunger Games, on retrouve cependant tout le cœur, l’aspect satirique et torride de The Boys » nous clame le communiqué de presse. Des déclarations corrélées par le showrunner Eric Kripke (et les producteurs Seth Rogen et Evan Goldberg) qui proposera un nouveau projet personnel « c’est notre vision d’un show étudiant, avec un panel fascinant, complexe et parfois léthal, de jeunes Supers ». Si le projet n’a pas encore de titre officiel, on ne peut que pencher pour une adaptation assez libre ou au moins une apparition de la Teenage Kix, un groupe de jeunes super-héros présents dans le comics et qui parodie les équipes de jeunes héros comme les Teen Titans par exemple. En bref, nous voilà bien intrigués par ce projet.

Le spin-off universitaire de The Boys n’a pas encore commencé sa production.