Le Seigneur des Anneaux : Howard Shore de retour pour la série Amazon ?

Le compositeur phare du Seigneur des Anneaux pourrait revenir pour sa déclinaison en série sur Amazon Prime Video.

Howard Shore reviendrait-il en terrain connu dans la Terre du Milieu ? Selon nos confrères de Deadline, cela pourrait bien être le cas puisque des discussions seraient en cours pour convaincre le compositeur aux trois Oscars ! Un choix logique puisque la série en question n’est pas un reboot des films de Peter Jackson mais bel et bien un prequel racontant les origines des fameux anneaux créés par Sauron. De quoi donc assurer une cohérence globale dans cet univers épique.

Avec un budget estimé à 465 millions de dollars pour la première saison (faisant d’elle la série la plus chère de tous les temps), on peut aisément se dire que le studio a les moyens de s’offrir les services d’un compositeur aussi prestigieux. Cependant le média américain n’a pas pu savoir si Howard Shore composerait l’entièreté de la bande originale ou seulement le thème principal. Quoiqu’il en soit, cela devrait rassurer les fans encore sceptiques de cette série attendue au tournant. De notre côté, on espère que malgré cette nouvelle, le show saura se détacher des films de Jackson pour trouver sa propre identité. Réponse dans un an !

La saison 1 du Seigneur des Anneaux sera diffusée à partir du 2 septembre 2022 sur Prime Video.