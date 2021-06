Le Seigneur des Anneaux va revenir en animation !

Nos confrères de Deadline révèlent que New Line et Warner Bros mettent en chantier un film d’animation tiré de l’univers du Seigneur des Anneaux.

Vous prendrez bien une double dose de Mordor ? Alors qu’Amazon est en pleine production pour sa série tirée de la création de Tolkien, Warner Bros n’a pas dit son dernier et compte bien répliquer, cette fois-ci sur grand écran ! En effet le célèbre studio s’apprête à adapter La Guerre des Rohirrim, un événement majeur de l’univers se déroulant 250 ans avant l’histoire des films de Peter Jackson. Ce dernier n’est d’ailleurs pas impliqué dans la production. Cependant sa collaboratrice scénariste Philippa Boyens sera consultante tandis que le film sera mis en scène par le japonais Kenji Kamiyama. Il a notamment travaillé sur les séries animées Ultraman, Ghost In The Shell Stand Alone Complex ou encore Blade Runner-Black Lotus.

L’intrigue se focalisera sur le roi du Rohan, Helm Hammerhand, présent dans les annexes de JRR Tolkien. Elle développera ainsi le mystère entourant la forteresse du gouffre de Helm. Richard Brener, président et directeur de la création de New Line Cinema ne tarit pas d’éloges sur ce nouveau projet :

« Chez New Line, Nous ressentons une profonde affinité pour le monde extraordinaire créé par JRR Tolkien. L’opportunité de replonger dans la Terre du Milieu avec l’équipe de Warner Bros. Animation est un rêve devenu réalité. Les fans connaissent Le gouffre de Helm comme le théâtre de l’une des plus grandes batailles jamais filmées. Avec bon nombre des mêmes visionnaires créatifs impliqués et le brillant Kenji Kamiyama à la barre, nous ne pourrions être plus excités de livrer une nouvelle vision de cette histoire » Richard Brener, président et directeur de la création de New Line Cinema

Un enthousiasme partagé par Sam Register, président de Warner Bros. Animation :

« Ce sera encore une autre représentation épique du monde de JRR Tolkien qui n’a jamais été racontée auparavant. Nous sommes honorés de nous associer à une grande partie des talents incroyables derrière les deux trilogies cinématographiques, ainsi qu’à de nouvelles personnalités créatives pour raconter cette histoire » Sam Register, président de Warner Bros. Animation

Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim n’a pour le moment pas de date de sortie.

