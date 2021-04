Spider-Man into the Spider Verse 2 : le trio de réalisateurs officialisé

Spider-Man into the Spider-Verse (ou New Generation dans la langue de Molière) a fait l’effet d’une bombe à sa sortie. Parfaite synthèse entre comicbook movie référencé et objet cinématographique novateur, cette pépite tout droit sortie des studios de Sony Pictures Imageworks et Animation s’est vue décernée l’Oscar du meilleur film d’animation. Depuis, les nouvelles sont maigres concernant la suite. Heureusement, le plus long de l’attente est déjà fait, et de nouvelles informations nous parviennent au compte-gouttes, tout en restant diablement excitantes !

L’an dernier, Christopher Miller (co-réal de 21&22 Jump Street et scénariste du premier film) teasait des avancées visuelles et technologiques novatrices pour cette suite. Désormais, via Variety, nous apprenons que tout comme le premier, cette suite est donc mise en boîte par trois réalisateurs.

Exit donc Peter Ramsey (Les Cinq Légendes), Bob Persichetti (Le Petit Prince) et Rodney Rothman : Spider-Man into the Spider-Verse 2 est réalisé par Joaquim Dos Santos (Avatar le Dernier Maître de l’Air, La Légende de Korra), Kemp Powers (Soul et scénariste de One Night in Miami) et Justin K. Thompson (production designer sur le premier film et sur Tempête de Boulettes Géantes).

Une jolie équipe de gagnants donc, qui bosse sur cette suite très attendue depuis plus de 2 ans. Si le script sera encore une fois signé Phil Lord et Christopher Miller, David Callaham (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux) est également de la partie pour contribuer au scénario. Ce dernier devrait encore une fois jouer avec le multi-verse et de nouvelles versions de Spider-Men, tandis que la romance entre Miles Morales et Gwen Stacy aura une place prépondérante. On espère de plus amples nouvelles (avec un teaser en fin d’année ?) dans les prochains mois, avant la sortie l’an prochain donc.

Spider-Man into the Spider-Verse 2 sortira en salles le 12 octobre 2022

