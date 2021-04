Shang-Chi : un premier trailer qui met une mandale

Alors que nous marchons lentement, mais sûrement vers une fin de pandémie, Disney recule certains pions et en révèle plus sur certains autres. En effet, on a aujourd’hui eu droit au premier trailer de Shang Chi.

De son petit nom Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ou dans la langue de Besson, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, en référence aux livres du célèbre auteur britannique J.R.R. Tolkien, bien entendu. Plus sérieusement, la première incursion de Shang-Chi dans le Marvel Cinematic Univers devrait être réalisée par Destin Daniel Cretton que vous connaissez peut-être pour La Voie de la Justice, ou States of Grace traduit de l’anglais Short Term 12, encore une fois, bien entendu. D’ailleurs, c’est marrant puisque Brie Larson, l’interprète de Captain Marvel, jouait dans States of Grace, voilà, le monde est petit.

À côté de ça, on sait aussi que Bill Pope, chef opérateur sur la trilogie Matrix par exemple sera de la partie, comme le coordinateur des cascades de Kingsman, Brad Allan, ça fait du beau monde. Devant la caméra ce sera Simu Liu qui campera ce cher maître du Kung-Fu. De plus on retrouve Awkwafina (L’Adieu), Florian Munteanu (Creed 2) et l’immense Tony Leung dans le rôle du Mandarin. On regarde donc ça de loin – parce que Disney -, mais on reste attentif quand même, on pourrait être surpris.

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux est attendu pour le 3 septembre 2021 au cinéma… si tout va bien.

(Visited 45 times, 45 visits today)