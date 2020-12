Kingsman : la franchise prévoit 7 films et une série

Alors que le préquel et troisième film de la franchise Kingsman devrait sortir prochainement, le grand patron de Marv Group annonce que ce n’est que le début pour les agents secrets britanniques.

En plus de développer une série sur le football avec Thierry Henry, Matthew Vaughn prévoirait « quelque chose comme 7 films supplémentaires » pour le studio. De quoi réjouir le PDG de Marv, Zygi Kamasa, confiant quant « à l’expansion du business et aux retombées de la saga » surtout que les deux têtes pensantes annoncent « une série télévisuelle ainsi que deux ou trois autres franchises qui seraient développées en parallèle de l’univers actuel ». Ne reste plus qu’à espérer que Disney, maintenant détenteur des droits de diffusions depuis le rachat de la Fox, ne gaspille pas le ton parfaitement violent du matériel originel des comics de Dave Gibbons et Mark Millar.

Kingsman 3 est prévu pour une sortie le 10 février 2021.