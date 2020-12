Matthew Vaughn et Thierry Henry préparent une série sur le foot !

Matthew Vaughn et Doug Ellin (Entourage) préparent une série sur le foot, avec à leur côté à la production notre Frenchy Thierry Henry !

Ellin sera donc l’auteur et le co-showrunner des 10 épisodes de Day 1’s, au côté de Chris Case (Retired at 35) pendant que le réalisateur de Kingsman sera derrière la caméra pour la première fois pour un pilote télévisuel. Sa société Marv Films produira aussi cette fiction sportive au côté de notre icône footballistique Thierry Henry et de son agent Darren Dein. Le joueur de foot ne se contentera pas d’être producteur exécutif puisqu’il apparaîtra dans le show !

“Entourage était une de mes séries TV préférée et quand Doug m’a invité sur le plateau pour filmer mon cameo du film, je n’aurais jamais pensé participer à la naissance d’une nouvelle série. Je suis incroyablement excité que Matthew Vaughn ait été d’accord pour apporter sa vaste expertise et son savoir à la série, accompagné de beaucoup d’autres individus extrêmement talentueux. J’espère que je peux partager certaines de mes expériences car ce sujet me tient beaucoup à cœur. ” Thierry Henry

« Un rêve qui devient réalité »

L’enthousiasme est clairement partagé par toute l’équipe puisque que Vaughn confie que pour “son premier voyage à la télévision il n’aurait pu avoir de meilleur partenaire que Doug et Thierry pour les guider sur le foot, que c’est un rêve qui devient réalité”.

La série suivra un jeune joueur du nom Dezmond King qui lutte avec sa célébrité montante. Doug Ellin partage tout autant son excitation quant à ce projet :

“J’adore écrire sur des amis qui sont une famille et cette série nous donne une nouvelle et bonne opportunité de faire cela. Chris et moi plongeons profondément dans la vie d’un athlète d’élite pour explorer le monde de la ligue 1 de football, un monde que nous trouvons de jour en jour toujours plus excitant, intéressant et même fou. Nous sommes excités d’être partenaire avec Thierry et Darren dont la connaissance personnelle et l’expertise confère une bonne authenticité, et avoir un visionnaire comme Matthew Vaughn à bord pour donner naissance à ce show ne pourrait être plus excitant.” Doug Ellin

Day’s 1, la série produite par Thierry Henry, est prévue d’entrée en production courant 2021.