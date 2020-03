Solar Opposites : le papa de Rick et Morty tease son nouveau bébé

La nouvel création délirante de Justin Roiland, Solar Opposites se dévoile une bande annonce complètement barrée.

Si vous êtes fan de Rick et Morty, ce show est faite pour vous ! Chapeauté par Justin Roland, co-créateur de la série culte susnommée et le tout nouveau Mike McMahan, Solar Opposites s’impose comme la digne héritière. Racontant l’histoire de quatre extra-terrestres essayant de s’intégrer à une banlieue américaine suite à un crash de vaisseau spatial sur terre; la série mélange la science fiction high concept et l’humour trash pour retrouver toute la saveur qu’on appréciait dans Rick et Morty. Cave, drogue, harcèlement, droits des animaux, adolescents zombies, magicien et trous noirs, tout est réunis pour un résultat des plus what the fuck !

Solar Opposites est à découvrir sur Hulu à partir du 8 mai prochain.