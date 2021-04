RUST sur console, la sortie est imminente

Nous vous parlions tout récemment du gameplay console de RUST, deux longues vidéos des versions PS4 Pro et Xbox One X publiées sur la chaîne de Double Eleven, le studio de développement en charge du portage. Et bien, nous en avons appris plus à l’occasion du ID@Xbox du 26 mars la date de lancement du titre de survie multijoueur de Facepunch Studios sur les consoles de salon.

C’est donc le 21 mai 2021 que RUST Console Edition devrait faire ses premiers pas, à ce titre les précommandes sont ouvertes. Non seulement le titre devrait être disponible en dématérialisé – logique – mais aussi en physique avec la RUST Day One Physical Edition, l’équivalent de la RUST Standard Edition. Toutes deux seront proposées à 49,99€ et comprendront le DLC de précommande « Future Weapons and Tools ».

Ce n’est pas tout, non non non, vous pourrez aussi découvrir la RUST Deluxe Edition à seulement 59,99€ ou encore la classique RUST Ultimate Edition pour la bagatelle de 79,99€ (à ce prix là, achetez en 4 ou 5). Dans la Deluxe vous retrouverez : le bonus de précommande, soit le contenu de la Standard, le Welcome Pack, trois jours d’accès anticipé, un accès à la bêta fermée et au Staging Branch – une version du jeu comprenant les derniers ajouts destinés à être implémentés dans la version de base. En gros c’est un peu l’édition “bêta-testeur”. Enfin, dans l’Ultimate, vous retrouverez évidemment tous les contenus susmentionnés ainsi qu’une version upgradée du welcome pack, un pack “Elite Combat Skin” et 1100 Rust Coins, la monnaie de micro-transaction du titre, pour un équivalent d’environ 10€. Voilà. On n’en pense pas moins.

Rappelons que Rust est disponible en version 1.0 sur PC depuis février 2018 et que ses versions PS4 et Xbox One sont attendues pour le 21 mai 2021.

