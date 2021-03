ID@Xbox, un évênement aura lieu le 26 mars

Vendredi prochain à 17h sur la chaîne twitch de Xbox, devrait avoir lieu une longue émission ID@Xbox dédiée aux jeux “indépendants” prévus pour Xbox – ça semble faire sens – et PC. On sait qu’environ 25 jeux devraient en montrer un peu plus via des trailers ou du gameplay. On se doute également que l’événement sera aussi l’occasion pour Microsoft de discuter Xbox Game Pass.

Si vous ne remettez pas ID@Xbox, sachez qu’il s’agit du programme de Microsoft visant à aider, souvent de petites structures, à publier leur jeux dans l’éco système Microsoft. l’initiative existe depuis 2014.

Si vous vous demandez quels jeux seront présents, les visuels de l’événement devraient déjà vous aider. On y voit du Dino avec Second Extinction, le Left 4 Dead like jurassien du futur de Systemic Reaction, mais aussi Exo One ou encore 12 Minutes, respectivement un “Jouney” spatial développé par Exbleative et un thriller mâtiné de boucle temporelle édité par Annapurna interactive (Sayonara Wild Hearts, Outer Wilds) pour l’autre.

Noter que l’on attend aussi du S.T.A.L.K.E.R. 2, le fameux simulateur d’incidents nucléaires à la première personne en développement en 2007, puis annulé puis rebooté, puis re-annulé, puis re-développé.

L’événement ID@Xbox aura lieu sur twitch le 26 mars à 17h.

