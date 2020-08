Sayonara Wild Hearts aura une édition physique

Just For Games qui c’est fait comme petite habitude de lancer en physique des succès “indé”, distribuera en France le titre de Simogo édité par AnnaPurna Interactive, Sayonara Wild Hearts.

Sorte d’album de musique pop jouable, Sayonara Wild Hearts disponible depuis le 19 septembre 2019 sur PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS et Mac, puis plus tard tard sur PC et encore plus tard sur Xbox One, pourra donc d’ici peu s’inviter sur vos étagères.

Comme d’habitude dans ce genre de cas, la version physique réservera quelques surprises ! Incluant ici un sticker aléatoire parmi 6 modèles, qui représente les arcanes maudits : Little Death, Dancing Devils, Howling Moons, Stereo Lovers et Hermit64. Voici à quoi tout ceci devrait ressembler.

© AnnaPurna Interactive

Même si ce sticker en fera rêver plus d’un, on en doute aucunement. L’absence de la bande originale sur CD fait malgrés tout une absence notable. Au moins la boîte contiendra le jeu, c’est déjà ça.

Rappelons que cette version physique est attendu pour le 29 septembre 2020 sur Playstation 4 et Nintendo Switch… Et pas ailleurs, où vous le trouverez cela dit sans mal dans les boutiques dématérialisées.