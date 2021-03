RUST sur console, on a du gameplay

RUST, jeu de survie multijoueur cher au PC s’apprête à faire ses premier pas sur console. Débarqué en early access sur Steam en 2013 (la grande époque du early access) et sorti en février 2018, RUST semble être une expérience chronophage autant pour ses joueurs que ses développeurs.

La réalité de RUST sur console prend peu à peu forme puisque Facepunch Studios, il y a quelques jours à peine, ont montré du gameplay PS4 Pro et Xbox One X, donc pas de vidéo des versions fat pour l’instant. Cette version console ne devrait pas différer de son homologue PC si ce n’est sur la jouabilité et on s’en doute aussi, la technique. Noter qu’aucune version Next Gen n’a encore été annoncée mais que l’on peut imaginer que le jeu sera jouable via la rétrocompatibilité sur celle-ci.

Rappelons que Rust est disponible en version 1.0 sur PC depuis février 2018 et que ses versions PS4 et Xbox One sont attendues pour l’été 2021.

