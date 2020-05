By Ida Gonthier

Riot Games France tente encore de rabibocher la communautée de League of Legends

Qui a un jour posé les doigts sur son clavier plus de trois heures pour jouer à League of Legends, a eu tôt fait de comprendre le soucis de Riot Games. Les parties déchaînent les passions jusqu’à rendre certains joueurs toxiques (grossiers, sexistes, homophobes, harceleurs…).

Depuis des années le développeur tente de remédier à ces mauvaises pratiques, faisant preuve de plus en plus d’imagination. Possibilité de report, tribunal en ligne, puntion, récompenses, badges, avertissements, pédagogie… Malgré ces mesures, la situation évolue peu. Voici donc la dernière inovation en date : une plate-forme pour connecter les joueurs. En plus ça facilite la mise en place de team pour les tournois, c’est donc tout bénef’ !

©Riot Games

Une plate-forme de mise en relation

Disponible en ligne gratuitement via le site esport français officiel, la plateforme de mise en relation permet aux joueurs de League of Legends de trouver des partenaires de jeu selon un ensemble de critères préalablement choisis.

Encore en version bêta, elle est gratuite et permet de remplir son profil et consulter ceux des autres joueurs inscrits pour trouver de nouveaux coéquipiers avec qui explorer la Faille, ou tout simplement échanger et s’amuser.

Disponibilités, rang, champions, postes et modes de jeu favoris, elle vise à matcher le ou les parfaits profils de compagnons de jeu en quelques clics de souris.

©Riot Games

Tournois mais surtout lien social

« Cette nouvelle plateforme a pour objectif de favoriser le lien social entre les joueurs et de simplifier leur mise en relation », notamment pour la constitution d’équipes en vue d’une participation à un événement League of Legends officiel tel que Clash, le mode de tournoi en équipe, dont la prochaine joute a lieu ce week-end.

La fonctionnalité de mise en relation s’accompagne également d’une section “éducationnelle”. Enrichie par du contenu proposé par la plateforme de coaching de jeux vidéo Gaming School, celle-ci offre aux joueurs de tous niveaux de nombreux guides vidéo pour parfaire leur compréhension et leur maîtrise des différents éléments de jeu.

League of Legends est sorti sur PC le 27 octobre 2009.