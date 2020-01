By Ida Gonthier

League of Legends Saison 10 : une nouvelle bande-annonce qui déchire !

Comme chaque année, Riot Games annonce le début de la nouvelle saison de League of Legends. Pour 2020, une fois de plus la vidéo est mémorable.

Reprenant les accords de « Warriors » du groupe Imagine Dragons, qu’on connaît déjà bien, puisqu’entendus pour le Mondial 2014, elle présente Lux, Garen, Caitlyn, Ezreal, Kai’Sa, Sylas, et d’autres champions en situation de combat, prêts une fois de plus, comme les joueurs, à tout donner !

La Faille de L’Invocateur évolue !

©Riot Games

L’un des grands changements à noter cette année concerne la métamorphose de la Faille de l’Invocateur (dragons élémentaires, buffs et changements dynamiques de la carte, etc.).

Sett, un nouveau champion fait son entrée

Sett, dévoilé en décembre dernier, débarquera au cours du premier patch de la saison et constituera un atout de choix pour débuter les parties classées (qui ouvriront le 10 janvier). Ce champion de profil “bruiser”, bien déterminé à poursuivre son ascension vers les plus hautes sphères du monde criminel d’Iona, se fera sa place à la force de ses bras si besoin.

©Riot Games

League of Legends : l’event Mecha Kingdoms

C’est aussi l’occasion de lancer le premier événement temporaire de l’année, appelé Mecha Kingdoms. Le 15 janvier, ce nouvel univers fera son entrée dans le lore de League of Legends avec une série de skins pour Sett et d’autres champions dont Jax, Draven et Garen, mais également de nouvelles missions à accomplir pour les joueurs.

Durant les prochains jours, d’autres surprises seront révélées sur le client du jeu et les réseaux sociaux officiels.