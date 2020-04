Rick et Morty balancent le trailer de la saison 4

Après quatre mois d’attente, la seconde partie de la saison 4 de Rick et Morty se dévoile dans une bande annonce toujours aussi délirante.

Après nous avoir partagé un court-métrage pour nous faire patienter la suite de la saison 4, en voici enfin les premières images. Alors que Dan Harmon et Justin Roiland avaient pris 2 ans et demi entre la 3ème saison et celle-ci, il nous fallait une fois de plus attendre la fin de la pause hivernale pour les cinq derniers épisodes. Et autant dire que les images semblent récompenser l’attente à coup de facehuggers, sabre laser, d’armures méchas et le retour du célèbre chien Croquette toujours équipé de son exosquelette badass. Tout pour combler les fans de sf que nous sommes.

La deuxième partie de la saison 4 de Rick et Morty sera diffusée le 3 mai sur Adult Swim.