By Léa Butel

Rick et Morty s’éclatent dans un court-métrage

Le studio Adult Swim vient de mettre en ligne un court métrage de Rick et Morty se déroulant dans l’univers des samouraïs.

Intitulé Samouraï & Shogun, il parodie, pendant 6 minutes, les mangas en s’inspirant des codes de célèbres animés japonais. Un beau clin d’oeil réalisé par le studio japonais Studio Deen, celui-ci met en scène des versions alternatives des célèbres héros : Shogun Morty et Rick WTM72. La scène d’introduction présente Rick WTM72, menacé par un gang de samouraïs d’avoir kidnappé son acolyte. Avec ces têtes et pieds coupés au katana façon Kill Bill, ce court-métrage sanglant propose une aventure entièrement en langue japonaise et sous-titrée en anglais.

Samouraï & Shogun devrait adoucir l’attente des fans de la série Rick et Morty, qui ont pu visionner les 5 premiers épisodes de la saison 4, laquelle devrait revenir sous peu.

Samouraï and Shogun est disponible sur Youtube depuis le 28 mars 2020.