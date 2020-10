Red Hood se dévoile dans la saison 3 de Titans

Toujours prompte à suivre plus ou moins les comics, la série Titans adaptera l’un des personnages les plus appréciés des fans de DC Comics, Red Hood.

La première saison présentait tout ce beau monde sympathiquement quand la saison 2 tentait assez pauvrement d’opposer Deathstroke aux jeunes héros. Un epic fail qui permet cependant au show d’amorcer l’indépendance de Jason Todd, le deuxième Robin de Batman, ici jaloux du leadership de son prédécesseur, Dick Grayson. Si son meurtre et sa résurrection ne seront hélas pas respectés, absence de Joker oblige, sa quête de justice indépendante et sans concession tombera à propos et on attend de voir cette transposition avec curiosité. Surtout que le look de Curran Walters vient d’être dévoilé et qu’il est, lui, parfaitement respectueux de sa forme papier, du sweat à capuche rouge, à la veste en cuir, sans oublier l’obligatoire casque rouge. La série arrivera dès le 1er novembre sur HBO Max après la suppression de DC Universe et la saison 3 devrait commencer son tournage prochainement.

©HBO Max

©HBO Max

La saison 3 de Titans et Red Hood arriveront le courant 2021.