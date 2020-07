Batman-Death in the Family : Un animé interactif sur la mort de robin

Dc Animation vont se la jouer Bandersnatch avec leur prochain court métrage animé Batman-Death in the Family, qui n’est pas sans rappeler le comics…

En effet, l’arc narratif « Le deuil de la famille » des comic book Batman de 1988, dont est inspiré ce petit film, était lui aussi à l’époque interactif dans un sens : les lecteurs pouvaient appeler pour décider du sort du sidekick qui arriverait dans les pages de leur prochain comics. Ce Robin deuxième du nom, de son vrai nom Jason Todd, succédant à Dick Grayson, fut finalement retenu prisonnier par le Joker et assassiné par ce dernier. Un arc majeur de l’histoire de l’homme chauve-souris sous entendu au cinéma dans BvS et déjà adapté en animé dans le meilleur Dc animation Batman : Under The Red Hood. Dedans Jason Todd y revenait d’entre les morts pour se venger de son mentor.

Par ailleurs de nombreuses images visibles dans la bande annonce de ce court-métrage sont des copiés-collés du long sorti en 2010. Et pour cause, le même réalisateur, Brandon Vietti, est à la barre. Pas de panique cependant, ce dernier précise bien que son court métrage aura des branches narratives qui se démarqueront de son long en faisant apparaitre de nouveaux personnages. La présence de Silence ou de Red Robin, un autre alias post Red Hood de Jason une fois revenu du bon côté, semble confirmer ses propos.

Batman-Death in the Family arrivera prochainement en direct to DVD/Bluray et sous format digital.