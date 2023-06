The Creator, Spider-Man 2, The Legend of Zelda… notre recap’ de la semaine

Salut à toi lecteur invétéré ! Cette semaine était sous le signe d’une bouffée de chaleur intense et surtout bienvenue ! Et quoi de mieux qu’un recap’ des news de la semaine pour se rafraîchir les idées ? Entre l’annonce exceptionnelle de The Creator, une date de sortie pour Marvel’s Spider-Man 2, un film The Legend of Zelda et d’autres surprises, nous avons des informations toutes fraîches à nous mettre sous la dent !

Côté ciné,

The Creator , le prochain film de Gareth Edwards , nous a offert deux belles surprises : une date de sortie et une 1ère bande-annonce ! Celle-ci dévoile un futur proche où l’Intelligence Artificielle et l’humanité sont engagées dans une guerre sans merci. Joshua et son équipe doivent traquer le Créateur, l’architecte insaisissable d’une IA avancée capable de mettre fin à l’existence humaine. Le film est attendu en salle le 27 septembre 2023 !

Côté séries,

Mauvaise nouvelle pour les fans de la série Perry Mason , produite par Robert Downey Jr. et sa femme Susan Downey ! En effet, Après seulement deux saisons, HBO a décidé de ne pas la renouveler. Bien que la 1ère saison ait été un véritable succès, la saison 2 a connu une véritable chute libre. Le premier épisode a réuni 372.000 téléspectateurs et le dernier 443.000, une performance qui ne permet pas de développer une saison 3. C’est d’autant plus frustrant quand on sait que la fin de la saison 2 s’est achevée sur un cliffhanger, avec Perry Mason en prison…

Côté musique,

Transformers : Rise of the Beasts a pris la tête du box-office français. En effet, le film cumule d’ores et déjà plus de 100.000 entrées dans l’hexagone. Après avoir dévoilé le titre inédit « Tout se Transforme » de MC Solaar en écho à son Hit « Les temps changent » paru en 1997, Paramount Pictures France dévoile un second clip nommé « On my soul », de Tobe Nwigwe & Nas ft. Jacob Banks .

Côté jeux vidéo,

Bonne nouvelle pour les aficionados de Spider-Man ! En effet, la conférence du Summer Game Fest a été l’occasion de connaitre la date de sortie Marvel’s Spider-Man 2 et de découvrir l’Édition Deluxe numérique et Collector du nouveau jeu d’Insomniac Games . Marvel’s Spider-Man 2 sera donc disponible, le vendredi 20 octobre 2023 , exclusivement sur PlayStation 5 . Les précommandes ouvriront le 16 juin , à partir de 10 heures. Restez connecté(e) !

Côté lecture,

Pour les fans du manga One Piece , une série dérivée basée sur l’histoire d’Ace sortira en 2024 dans vos librairies ! En effet, le manga sortira au printemps 2024, comme l’a confirmé Sportskeeda. Ce manga reprendra les deux parties de One Piece : l’histoire de Ace écrit par Sho Hinata et Tatsuya Hamazaki. Cette mini-série supplémentaire est une préquelle au manga principal One Piece et suit Ace alors qu’il dirige son premier équipage de pirates .

Côté spectacles,