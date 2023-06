Succession, Nicolas Cage, Marvel’s Spider-Man 2… notre récap’ de la semaine !

Salut à toi, lecteur invétéré ! On sent que l’été qui approche et l’actualité culturelle bat son plein avec la fin de grands événements (Festival de Cannes, la série Succession sur HBO) et le teasing de futurs sorties très attendues (Marvel’s Sider-Man 2, Vulgar de Madonna).

Côté cinéma

Clap de fin pour le Festival de Cannes 2023. Le palmarès de cette édition riche et passionnante a récompensé, contre toutes attentes, les films qu’on espérait tous voir au palmarès. On est habitué à plus de surprises ! Pour la Palme d’or, c’est l’excellent film de procès Anatomie d’une chute de Justine Triet tandis que le Grand prix récompense un chef-d’œuvre d’une noirceur absolue : The Zone of Interest par Jonathan Glazer.

Le mythique, le légendaire, le meme… L’acteur Nicolas Cage serait en discussion pour intégrer l’univers Marvel dans une série live-action sur le Spider-man noir. Les spéculations vont de bon train, mais il parait plus que probable qu’il interprète un méchant, étant donné ses capacités expressives redoutables (et souvent excessives). À voir !

Côté séries

C’est l’heure de dire au revoir à l’une des séries les plus marquantes de ces cinq dernières années : Succession. Cette série prestigieuse, aux multiples récompenses, qui mettait en scène le destin de la famille multimilliardaire des Roy a su aborder des thématiques qui résonnent avec notre époque avec un humour bien acide comme il faut. C’est donc au bout de 4 saisons sur HBO que Succession se termine de la plus belle des manières, à découvrir absolument !

Outlander, la série historique fantastique à succès, revient le 17 juin 2023 pour une septième saison sur Netflix. En attendant, vous pouvez patienter avec cette nouvelle série de clips qui ne laissera probablement pas de marbre les amateurs de la série.

Côté jeux vidéos

Les critiques positives commencent à pleuvoir pour le nouvel opus de la saga mythique Diablo par Blizzard. Diablo IV sort le 6 juin et risque fortement de profiter des éloges critiques qui viennent de part et autre de la presse. À lire ces critiques, il semblerait que cela soit possiblement le meilleur jeu de la saga ! Réponses dans quelques jours…

Insomniac Games a révélé un nouveau trailer de gameplay pour le très attendu Marvel’s Spider-Man 2. Après un premier volet réussi, le studio semble continuer sur sa belle lancée, en démontre ces 11 minutes d’images intenses, parfaitement chorégraphiées, qui promettent un gameplay des plus jouissifs.

Côté littérature

Mary Trump (la nièce de l’apprenti dictateur Donald) et la journaliste/écrivaine E. Jean Carroll, qui vient de remporter son procès pour agression sexuelle contre l’ex-président américain, se sont associées pour écrire un roman-feuilleton érotico-sentimental. Le premier épisode est disponible sur la plateforme Substack.

On a des nouvelles pour la suite des aventures de Gaston Lagaffe, l’œuvre fabuleuse d’André Franquin, qui était au centre de l’attention médiatique suite à la volonté de l’édition Dupuis de créer un nouvel opus de la bande-dessinée, 26 ans après la mort de son auteur. Un arbitrage privé a statué que l’accord d’Isabelle Franquin est nécessaire pour aller de l’avant : »« Son accord est indispensable pour toute nouvelle création, en ce compris sur le choix de l’auteur ».

Gaston Lagaffe © Dupuis

Côté musique

Madonna vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux son futur single intitulé « Vulgar« . Disponible à partir du 9 juin 2023, ce single aura la particularité d’être un duo avec Sam Smith. Il sera disponible sur les différentes plateformes de streaming.

À des années lumières de la musique de Madonna, on a appris le décès de la compositrice finlandaise, Kaija Saariaho. Elle avait remporté les Victoires de la musique classique en 2022 pour son opéra, Innocence. C’est l’une des rares femmes de sa génération a avoir percé dans ce milieu très masculin et on espère que cela va continuer à évoluer dans le bon sens.

Côté spectacles

Matthieu Amalric sera visible sur la scène du théâtre de l’Atelier dans la pièce La Collection, mise en scène par Ludovic Lagarde. Adaptée de l’œuvre d’Harold Pinter écrite en 1961, elle raconte le récit de James qui veut savoir la vérité sur ce qui s’est réellement passé une nuit dans un hôtel de Leeds entre sa femme Stella et Bill. À voir du 30 mai au 25 juin 2023.