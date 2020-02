Radioactive : la bande-annonce du biopic sur Marie Curie

Après Persepolis et The Voices, Marjane Satrapi s’attelle à raconter l’histoire vraie de Marie Curie dans Radioactive (non, ce n’est pas qu’un titre de Imagine Dragons) dont la première bande-annonce vient d’être diffusée.

Un film britannique (coproduit par StudioCanal et Amazon, entre autres), sur une scientifique française d’origine polonaise, jouée ici par une Rosamund Pike littéralement habitée par ce rôle exceptionnel, celui de la première femme a recevoir un prix Nobel. Un biopic sur la place de la femme dans la société au XIXe siècle, son combat pour faire accepter ses idées révolutionnaires face à une institution masculine, même son époux. Mais peu importe, envers et contre tous, ses recherches aboutissent à la découverte du radium et du polonium et de la radioactivité en général dont les répercussions sont toujours d’actualité.

Radioactive sortira au cinéma le 11 mars prochain.