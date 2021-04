Oxygène : Une bande annonce à couper le souffle

By Emeric Bispo

Alexandre Aja revient sur le petit écran pour Netflix avec son nouveau film Oxygène, un thriller SF à huis clos.

Pour sa neuvième réalisation, le réalisateur français revient enfin sur son territoire d’origine dans lequel il n’avait plus mis en scène depuis Haute Tension en 2003. Un retour au source après une fructueuse carrière américaine comprenant les terrifiants La colline à des yeux et Mirrors, le turbo débile Piranha 3D, le perché Horns, l’oubliable 9ème vie de Louis Drax et le très tendu Crawl. A l’écriture, nous retrouvons la prometteuse Christie LeBlanc. Elle signe ici son premier script qui depuis 2016 faisait parti de la fameuse Blacklist hollywoodien, la liste des meilleurs scénarios en attente d’être produit.

Pour ce nouveau métrage, le metteur en scène fait appel à Mélanie Laurent pour le personnage d’Elizabeth Hansen, une jeune femme se réveillant amnésique dans une capsule cryogénique verrouillée. Totalement prisonnière, elle devra retrouver ses souvenirs et découvrir comment elle s’est retrouvée dans cette situation, pour espérer s’en sortir avant de manquer d’air… Pour l’aider, elle sera accompagnée de l’intelligence artificielle M.I.L.O, dont Mathieu Amalric prête sa voix si atypique.

Oxygène est attendu sur Netflix le 12 mai prochain.

(Visited 6 times, 6 visits today)