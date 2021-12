Le top 3 théâtre 2021 de Mélina

63. C’est le nombre de pièces que nous aurons vues depuis la réouverture des théâtres en mai dernier. C’est dire comme le spectacle vivant nous avait manqué ! Avec son tourbillon d’émotions, de créativité, d’ingéniosité, d’audace, il nous permet sans cesse de voyager, de réfléchir, de rire, de rêver, d’aimer, de saupoudrer de magie un quotidien troublé, troublant. Vivre sans théâtre, ce serait comme voir le monde en noir et blanc. C’est pourquoi nos applaudissements sont si importants, et que notre présence dans les salles ne doit pas faiblir.

63 pièces, donc, parmi lesquelles il nous a fallu en choisir 3 qui nous ont un peu plus marqués que les autres. Autant dire un vrai casse-tête ! Alors, pour nous faciliter un peu la tâche, nous avons décidé de ne pas prendre en compte les 38 spectacles découverts lors du dernier Festival Off d’Avignon, et pour lesquels nous avions déjà établi notre top 13 (eh oui, bien trop de qualité là encore, même pour un top 10 !).

Voici donc le top 3 de Mélina pour cette courte année 2021.

T’es toi, d’Éva Rami

Voilà un seul en scène qui nous a bluffés ! Une comédienne impressionnante de talent, qui incarne ses nombreux personnages avec tant de précision et de justesse que sa prestation en devient une vraie leçon de théâtre. C’est d’ailleurs dans son parcours pour devenir comédienne que nous plonge Éva Rami. Une jolie mise en scène, une très belle présence, du rythme, juste ce qu’il faut d’humour et d’émotion : ce spectacle est un envoûtement.

Retrouvez notre article complet ici.

Celle qui revient là, de et avec Céline Pitault

Céline Pitault nous a permis de clore l’année en prenant une bonne bouffée de poésie. C’est un moment de beauté pur, entre ombre et lumière, livré à travers les mots de la poétesse russe Marina Tsvetaïeva. Des mots qui parlent d’amour, de la nécessité d’écrire pour vivre, d’une époque dans laquelle elle ne se retrouve pas. La comédienne nous éblouit de sa sensibilité et de son incarnation vibrante.

Retrouvez notre article complet ici.

La fuite, de Ciro Cesarano et Fabio Gorgolini

La fuite est un spectacle comme on les aime et qui fait aussi voyager nos papilles ! Car c’est dans le décor formidablement réaliste d’une cuisine de restaurant que se déroule cette comédie dramatique rythmée, pleine de finesse, qui nous invite à réfléchir sur la responsabilité de nos actes et notre capacité à assumer nos erreurs. Nous y avons découvert des comédiens et comédiennes brillants, qui nous ont régalé par leur jeu d’un naturel troublant.

Retrouvez notre article complet ici.

Et si nous avions dû en choisir cinq, nul doute que La course des géants et Le complexe de Dieu auraient été de la partie. Oui bon, on triche un peu, mais difficile de ne pas vous conseiller tous les spectacles qui nous ont enthousiasmés, et ils sont nombreux ! Mais heureusement, vous pouvez tous les retrouver dans notre rubrique La pause spectacle.

Bravo et merci à tous les artistes qui nous font vibrer contre vents, COVID et marées. Et nous n’avons plus qu’une hâte désormais : découvrir toutes les surprises théâtrales que nous réserve 2022 !