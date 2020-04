Netflix annule V Wars et October Faction mais confirme Locke & Key saison 2

Les monstres ont la vie dure chez Netflix puisque la plateforme vient d’annyler V Wars et October Faction, mais de renouveler Locke & Key pour une saison 2.

On savait que Messiah était également annulé, nous laissant incertain quant à l’authenticité de ce nouveau prophète, mais on apprend également que les vampires ne chasseront plus grand monde non plus. Le show (notre critique) avec Ian Somerhalder n’aura donc pas de conclusion alors que le dernier épisode lançait pourtant le véritable fil narratif. Dommage ? De même, October Fation où J.C. MacKenzie et Tamara Taylor chassaient des monstres, ne verra pas la fin de leurs aventures concrétisées.

Par contre, à l’instar de Umbrella Academy, c’est le sympathique conte young-adult Locke & Key qui transforme l’essai. Les créateurs expriment leur satisfaction et sont « ravis de poursuivre le voyage aux côtés de tous nos incroyables collaborateurs. Nous sommes reconnaissants envers Netflix pour tout leur soutien, en particulier en cette période difficile, et nous sommes impatients de vous présenter le prochain chapitre passionnant de notre histoire ». L’audience a parlé.

Locke & Key n’a pas encore de date de retour sur Netflix.