Men : un teaser énigmatique pour le nouveau film d’Alex Garland

Men est le tout nouveau film de Alex Garland, produit par A24 (Waves, Moonlight, Euphoria). Une première bande-annonce vient par ailleurs d’être dévoilée ! Et à la vision de ces premières images, nous pouvons dire que le réalisateur opère un virage certain vis-à-vis de ses précédentes œuvres ! Peu de choses sont connues sur le scénario, si ce n’est que Men nous contera le voyage d’une femme en deuil après la perte de son époux. Un canevas de base minimaliste mais évidemment alléchant sur la nature même de ce périple horrifico-halluciné.

Pour rappel, Alex Garland s’est avant tout fait connaître comme scénariste, notamment chez Danny Boyle avec La Plage et Sunshine. Avec le premier, on pouvait déjà déceler une appétence pour les récits basés sur la solitude d’un individu prêt à abandonner son mode de vie pour quelque chose d’autre : le point de départ d’un voyage qui le changera, mais non sans conséquence. Avec Sunshine par la suite (voire Dredd), Garland montrera que la science-fiction, celle qui questionne notre place dans le monde et notre rapport à la technologie, est son terreau créatif de prédilection.

Le genre au service de l’humain

Avant Men, Garland a surtout popularisé son nom via ses propres réalisations, et ce dès Ex Machina. Un récit explorant notre rapport à l’intelligence artificielle, mais qui questionne avant tout l’humain. Une thématique que l’on retrouvera dans Annihilation, qui à l’instar de Men est un voyage vers l’inconnu et traitant également du deuil sur fond de science-fiction. La mini-série Devs (un peu passée inaperçue mais constituant un des meilleurs travaux de Garland) continuait sur cette lancée, en convoquant tout son cinéma de manière plutôt vertigineuse.

La talentueuse Jessie Buckley (Fargo, I’m Thinking of Ending Things, The Lost Daughter) est la tête d’affiche de Men, dans ce qui s’annonce être un pur film d’horreur psychologique plutôt qu’une œuvre de SF. Visions de silhouettes au loin, fantômes du passé et ambiance anxiogène sont au premier plan, si bien qu’on semble plus proche du cinéma d’Ari Aster (Hérédité et Midsommar, également des productions A24) que de celui auquel Garland nous a habitué. Nous retrouvons néanmoins son soin apporté au cadre et la production design. On retrouve par ailleurs ses collaborateurs comme Rob Hardy (Mission Impossible Fallout) à la photo ou bien le duo Ben Salisbury & Geoff Barrow à la musique. Bref un cocktail alléchant qui on l’espère portera ses fruits !

Men sortira aux USA le 20 mai 2022 (sans date pour la France pour le moment)