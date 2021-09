Marvel’s Wolverine : Insomnaic Games développe un jeu sur Playstation 5

C’est probablement la surprise de la soirée en ce qui concerne les annonces de jeux Playstation 5 : Insomniac Games (Ratchet & Clank, Marvel’s Spider-Man) développe un jeu sur notre mutant griffu favori ! Marvel’s Wolverine sera en effet un jeu standalone, créé par l’équipe derrière Marvel’s Spider-Man Miles Morales !

Dans ce court teaser, nous pouvons deviner Logan avachi au bar, après avoir répandu de la viande sur les murs. Sur fond de musique country, un sbire se relève, avant que le mutant ne sorte ses griffes, prêt à charcuter du malotru !

Peu d’infos à se mettre sous la dent, car Marvel’s Wolverine est à un stade peu avancé de son développement. On nous promet une narration émotionnelle (à la Logan ?) et un gameplay qui tranche dans le vif. Plus qu’à attendre son mal en patience (2023 ?), et de savoir si c’est Troy Baker (Joel dans The Last of Us) qui doublera le fameux griffu !

Marvel’s Wolverine sortira sur Playstation 5, mais n’a pas de date de sortie pour le moment