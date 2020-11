Let Them All Talk : Le nouveau Soderbergh se dévoile

La bande annonce de Let Them All Talk, le nouveau long métrage de Steven Soderbergh, se dévoile dans des images alléchantes.

Après un passage chez Netflix avec High Flying Bird et The Laundromat, c’est pour une autre plateforme que le réalisateur met à profit ses talents, en l’occurrence HBO MAX. Cette nouvelle réalisation raconte l’histoire d’Alice, une célèbre auteure, partant en croisière avec deux de ses anciennes meilleures amies perdues de vue depuis longtemps, pour retrouver l’inspiration. C’est alors que d’anciennes blessures vont resurgir. Let Them All Talk est auréolé d’un casting 5 étoiles avec Meryl Streep dans le rôle principal ainsi que Dianne Wiest et Candice Bergen pour interpréter ses amies.