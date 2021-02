Les 39 Marches : un remake télévisuel avec Benedict Cumberbatch

Alors qu’on l’attend soit dans la conclusion de WandaVision soit dans un premier trailer de Spider-Man 3, Benedict Cumberbatch retournera prochainement sur le petit écran pour un nouveau remake des 39 Marches.

La série sera adaptée du roman éponyme écrit par John Buchan en 1915, lui-même passé entre les mains cinématographiques d’un certain Alfred Hitchcock en 1935, de Ralph Thomas en 1959, de Don Sharp en 1978 et de James Hawes en 2008. Une riche histoire d’espionnage typique d’un scénario hitchcockien puisque notre protagoniste, Richard Hannay, découvre chez lui un cadavre avant d’être poursuivi pour le meurtre par une organisation criminelle qui menace l’ordre mondial.

Pour porter ce projet risqué à la télévision, on peut remercier l’équipe à l’origine de la superbe série Patrick Melrose. En effet, Cumberbatch y jouera évidemment le rôle principal en plus de produire le show aux côtés du showrunner et réalisateur Edward Berger d’après un scénario écrit par Mark L. Smith. Il ne reste maintenant plus qu’à trouver une chaîne pour héberger cette belle promesse !

Les 39 Marches est donc en cours de production.

