Critique WandaVision Saison 1 épisodes 1 & 2 : pas besoin d’être expert.e en Marvel pour adorer

Wanda utiliserait-elle ses pouvoirs sur moi ? C’est ce que je me demande après le visionnage des deux premiers épisodes de WandaVision.

Remettons tout de suite les choses en contexte : je ne suis pas une spécialiste du MCU (c’est-à-dire de l’univers Marvel pour ceux qui sont encore plus novices que moi). Je me suis contentée de voir les 4 films Avengers et Civil War dans le seul but de pouvoir regarder WandaVision (parce que j’avais trouvé le trailer complètement dingue). Un investissement de plus de 13 heures de ma vie que je ne regrette pas parce que 1) les films étaient sympathiques et 2) la série de Disney + est extraordinaire.

©Disney +

Les deux premiers épisodes n’ont pour l’instant rien à voir avec les blockbusters Marvel. Pas d’action à outrance ou de scénario prévisible, WandaVision se confond parfaitement avec le genre qu’elle imite : la sitcom. De façon assumée, la série reprend les codes d’anciennes sitcoms à succès comme Ma sorcière bien aimée. On retrouve alors un contenu en noir et blanc en format 4:3, des rires en fond sonore, des effets spéciaux bien visibles et deux protagonistes cachant leurs véritables identités. De cette expérience temporelle ressort une nostalgie fantasmée, de divertissements que nous n’avons pas connus, qui suffit à nous captiver et à nous amuser pleinement.

Le pire reste à venir

En parallèle, quelques évènements viennent ponctuellement rompre la légèreté de ce pastiche de sitcom. Petit à petit, WandaVision sombre vers un récit plus inquiétant dans lequel une autre mystérieuse réalité tente de surgir. C’est ici que la traque aux indices commence et que chacun peut élaborer ses propres théories sur le pourquoi du comment Wanda et Vision se retrouvent dans une réalité qui leur est anachronique. Certes, les fins connaisseurs de l’univers Marvel seront cruellement avantagés dans cette chasse à la vérité, mais rien n’empêche les débutants comme moi d’y participer !

©Disney +

Disney + nous avait promis une série comme aucune autre et la promesse est tenue pour l’instant ! Entre son ambiance psychédélique et rétro, son duo formidable, et son scénario a priori complexe et ambitieux, les deux premiers épisodes de WandaVision titillent notre curiosité. Voilà une parfaite mise en bouche pour une série singulière qui n’a pas fini de révéler tous ses secrets.

La saison 1 de WandaVision est actuellement diffusée sur Disney +.