Kingdom dévoile la bande-annonce de sa saison 2

Kingdom, le Walking Dead Coréen, revient pour une saison 2 dans une bande annonce terrifiante alliant mort-vivant et combats aux sabres.

Alors que le show culte de AMC tant à s’essouffler avec ses saisons interminables, ses spin offs à foison et ses longs métrages en développement, Netflix et la Corée du Sud nous avait offert l’année dernière cette petite pépite de série zombiesque. Avec une intrigue de guerre de trône durant l’époque médiévale, le tout saupoudré de revenant mangeur de chair, Kingdom créé par la showrunneuse Kim Eun-hee était un véritable vent de fraîcheur dans le genre du mort vivants. Dans cette seconde saison, toujours aussi esthétiquement soignée, on retrouvera le prince Chang tentant de sauver son peuple de la menace des infectés ainsi que protéger son trône de la malfaisante reine Cho. Un mélange de Game of Thrones et The Walking Dead en somme, tout pour nous convaincre !

Rendez-vous sur Netflix le 13 mars pour la saison 2 de Kingdom.