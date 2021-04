By Charley

Empire of Light : Sam Mendes filmera une histoire d’amour avec Olivia Colman

Après le saisissant 1917 sorti l’an dernier, Sam Mendes (American Beauty, Skyfall) a déjà trouvé son prochain projet. Produit par Searchlight Pictures, Empire of Light est également le premier film dont Mendes écrira le script. En effet, The Hollywood Reporter nous apprend la nouvelle : il s’agira d‘une histoire d’amour se déroulant « à l’intérieur et autour » d’un vieux cinéma, au bord des côtes de l’Angleterre des 80’s.

L’excellente Olivia Colman (La Favorite, The Crown, The Father) est quand à elle en négociations finales pour tenir le rôle principal. Autre nouvelle qui sonne comme miel aux narines : l’immense chef opérateur Roger Deakins (Blade Runner 2049) sera de nouveau de la partie en tant que directeur de la photographie. Un atout de poids à la carrière prestigieuse, et également fidèle collaborateur de Mendes : il nous tarde de redécouvrir les paysages anglais éclairés par le maître !

Aucun autre détail n’a été divulgué pour le moment, mais on peut imaginer sans mal retrouver Thomas Newman (La Ligne Verte, Le Monde de Nemo) à la musique, lui aussi collaborateur du réalisateur. Quoiqu’il en soit, retrouver une équipe gagnante à laquelle s’ajoute une des meilleures actrices actuelles, il y a de quoi trépigner d’impatience. Sam Mendes s’essaye par ailleurs à un exercice de taille en écrivant lui-même le film (il n’a que co-scénarisé 1917). Pour le reste, il faudra prendre notre mal en patience : la sortie de Empire of Light est programmée pour fin 2022 !

Empire of Light sortira en salles pour l’automne 2022

(Visited 29 times, 29 visits today)