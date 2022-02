Critique Toi & Moi : le jeu de cartes pour aller plus loin à deux

Toi & Moi est un jeu de questions sous forme de 36 cartes pour approfondir une relation amicale ou amoureuse à deux.

Toi & Moi n’est pas tout à fait un livre. Pas du tout, même. Ce n’est pas tout à fait un jeu non plus d’ailleurs. Mais alors, qu’est-ce ?, nous demanderez-vous ? Eh bien Frédérique Epelly, diplômée en Programmation Neuro Linguistique et artiste plasticienne, nous propose ici un jeu de développement personnel très bien pensé pour aller plus loin dans la relation à deux. C’est pourquoi nous avons choisi d’en parler dans cette rubrique, et de vivement vous le conseiller !

Un véritable outil relationnel

Toi & Moi se présente sous forme d’un jeu de 36 cartes au graphisme coloré et poétique. Sur chacune d’elles, une question ou un thème relatif à la relation à deux est proposé. Le concept est simple : on tire une carte au hasard dont on lit le contenu à son compagnon de jeu qui est alors invité à y répondre. Puis, on retire la carte du jeu, et les rôles s’inversent.

À chacun sa manière de jouer : les réponses peuvent être courtes, développées, faire l’objet d’échanges ou au contraire ne pas être commentées. Pratique à transporter, on peut profiter d’une sortie au restaurant ou d’une balade pour y jouer ; ou pourquoi pas piocher une carte chaque soir, par exemple, pour instaurer un rituel dans le duo.

Laissez-vous surprendre !

Alors, on sait ce que vous vous dites, car on s’est dit la même chose ! Pas besoin d’acheter un jeu de cartes pour trouver des questions à se poser. Ou encore : depuis le temps que nous sommes ensemble / que nous nous connaissons, nous n’avons plus de secret l’un pour l’autre. C’est vrai que ça ressemble plutôt à un jeu pour les relations qui débutent… Eh bien détrompez-vous !

En effet, si certaines questions semblent classiques, d’autres sont plus inhabituelles et peuvent permettre de se dire des choses que l’on ne s’était jamais dites, même si on les pensait, d’y réfléchir vraiment. Et c’est d’ailleurs là le principal intérêt de ce jeu : poser des mots sur des aspects de la relation dont on ne parle pas ou plus, expliciter l’implicite, se (re)découvrir.

Ludique et enrichissant

Raconte un de nos beaux souvenirs ; Quel type de moments aimes-tu avec moi ? ; Que veux-tu que je t’apprenne ? ; Qu’est-ce qui t’étonne en moi ? ; Comment t’ai-je blessé parfois ? Les questions sont variées et permettent d’aborder différents aspects du couple ou du binôme, de faire émerger des qualités chez l’autre, de mieux se comprendre, de prendre conscience de la force de la relation.

Et puis, c’est aussi une belle occasion de s’accorder un vrai temps ensemble. De s’offrir un véritable espace de communication, un moment de partage complice et profond qui viendra inévitablement consolider la relation et vous rapprocher de votre partenaire de jeu. Ce jeu est surprenant (et addictif !) par ce qu’il apporte d’intensité et d’authenticité dans le lien qui nous unit à l’autre. À s’offrir sans hésitation !

Critique Toi & Moi, de Frédérique Epelly, est paru aux Éditions Le Souffle d’or.