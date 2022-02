Critique Vous avez dit hypersensible ? : une BD brillante pour mieux se comprendre

Vous avez dit hypersensible ? est un guide dessiné qui explique l’hypersensibilité avec simplicité et positivité.

Vous avez dit hypersensible ? est un livre à mettre entre toutes les mains ! Car il contient une mine d’informations utiles pour mieux sensibiliser à ce trait de personnalité qui concernerait près d’une personnes sur trois. Mais aussi parce qu’il permettra à celles et ceux qui se savent (ou se soupçonnent) hypersensibles de mieux comprendre ce qu’ils vivent afin que cela ne soit pas (ou plus) un problème au quotidien.

Hypersensible, et alors ?

Avoir une sensibilité plus élevée que la moyenne n’est ni une pathologie, ni de la faiblesse, mais un trait de personnalité inné qui concernerait environ une personne sur trois en France. Voilà qui est dit ! Et si l’on en doutait encore et que l’on fait partie de ce pourcentage, une fois cet album refermé nos épaules s’allègent d’un poids. Car nous voilà convaincu(e)s : nous ne sommes pas malades !

Ainsi, cet ouvrage risque de faire du bien à beaucoup de personnes. En effet, il n’est pas simple de trouver sa place dans ce monde lorsque notre sensibilité nous amène à fonctionner différemment des autres et nous fait nous sentir excessivement vulnérables. Et si, pour ne plus la subir, il suffisait d’apprendre à en faire une alliée en tenant compte d’elle dans nos choix de vie et notre rapport aux autres ?

« Les hypersensibles ont une vision subtile du monde qui les entoure, ils voient et ressentent des choses que d’autres ne voient et ne perçoivent pas. »

Une lecture salvatrice

On passe souvent par plusieurs étapes et interrogations avant de se découvrir hypersensible. Suis-je normal(e) ? Et si j’étais bipolaire ? Dépressif ? Ou peut-être juste trop fragile ? D’autant que, si certaines caractéristiques de l’hypersensibilité sont connues, d’autres le sont moins. Et cela peut finalement être une révélation et un soulagement de se retrouver dans ces pages. Ou d’y retrouver un proche dont on avait du mal à comprendre certains comportements ou réactions.

Ainsi, quelques tests nous permettent de nous situer par rapport à cela. Puis, l’auteure – elle-même hypersensible – nous aide à mieux comprendre et accepter ce trait de personnalité à travers des explications, conseils, exercices et anecdotes. Et elle nous donne des clés pour vivre sereinement son hypersensibilité en couple, en société, et au travail.

Hypersensible pour le pire, mais surtout pour le meilleur !

Au-delà du fond qui est très complet et instructif, la forme de cet ouvrage est judicieuse. En effet, à travers ses illustrations dynamiques, parlantes et parfois teintées d’humour, Caroline Cohen Ring aborde le sujet de manière totalement décomplexée, et avec beaucoup de douceur et de bienveillance. En prenant évidemment soin d’envoyer valser les clichés.

Aussi, on sourit régulièrement à la lecture, même quand certaines prises de conscience se font. Car, si l’on peut se retrouver (ou se découvrir) dans ces pages, on comprend en même temps à travers cette exploration intérieure que rien n’est grave. Et que l’on peut même faire de son hypersensibilité un atout si l’on se donne la peine d’apprendre à mieux se connaître. Un livre nécessaire et enrichissant.

Vous avez dit hypersensible ? de Caroline Cohen Ring, est paru le 01er novembre 2021 aux Éditions ailes et graines.