Critique Émotions : exploration au cœur de l’intime

Émotions est l’adaptation du podcast du même nom qui nous invite à explorer, comprendre et apprivoiser nos ressentis.

Émotions nous propose un voyage à travers le monde merveilleux et remuant de nos colères, nos joies, nos angoisses ; mais aussi l’empathie, l’amour, la tendresse… Autrement dit : tout ce qui fait de nous des êtres vivants et sensibles. Un ouvrage accessible, riche et utile, qui s’inscrit dans le prolongement du podcast du même nom, créé en 2019 par Louie Media.

Nos émotions, cette richesse

Elles nous animent, nous agitent, nous stimulent, nous troublent, nous plongent parfois dans l’incompréhension. Pourtant, si nous redoutons certaines d’entre elles ou que nous avons le sentiment de les subir, toutes nos émotions ont une fonction, une raison d’être. C’est en les acceptant, en devenant plus curieux et en apprenant à les comprendre que nous pouvons devenir plus libres vis à vis d’elles.

Écrit par un quatuor de journalistes, cet ouvrage nous invite à prendre le chemin de cette liberté. À ressentir sans culpabiliser, à faire de nos émotions nos alliées, à comprendre leur origine, et même à devenir des hypersensibles heureux de l’être ! Bref, à nous sentir mieux avec nous-mêmes. Une bien belle ambition, plus accessible qu’elle n’y paraît. L’heure de la bienveillance envers soi a sonné !

Un joli cadeau à (se) faire

Encore un livre sur les émotions nous direz-vous. Oui mais ! Déjà, elles sont partout, tout le temps, et méritent bien qu’on leur accorde tant d’attention. Et puis, celui-ci est vraiment bien fichu. Dans le fond comme dans la forme d’ailleurs. Car les pages colorées, les illustrations, le style parlé et les citations en exergue stimulent l’attention et créent une atmosphère très feel good. On aime l’avoir dans les mains, le feuilleter, et on aurait bien envie de l’offrir aussi !

Et puis, outre l’objet et la douceur qui s’en dégage, on aime également la manière très concrète dont est abordé le thème, à travers de nombreux témoignages dans lesquels on peut facilement se retrouver, et qui illustrent la singularité du rapport de chacun avec ses émotions. La rencontre amoureuse, les troubles anxieux, la jalousie, l’introversion, la pudeur, la colère, la tendresse… Chacun y trouvera des échos avec son histoire personnelle. Une visite guidée tout en bienveillance dans nos mondes intérieurs.

Émotions, de Cyrielle Bedu, Agathe Le Taillandier, Paloma Soria Brown & Maud Ventura, est paru le 06 mai 2021 aux Éditions Les Arènes.