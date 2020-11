Critique Sex Education – Mon petit kit spécial règles : un coffret hors-jeu

Sex Education – Mon petit kit spécial règles est un coffret pratique pour les femmes, qui passe à côté de ses bonnes idées.

Mon petit kit spécial spécial règles Sex Education, un intitulé à rallonge pour… pas grand chose d’intéressant. Dommage, car la promesse était sympa, mais pas tenue. Et le plaisir, du coup, pas au rendez-vous.

Ascenseur émotionnel

L’idée de départ était pourtant bonne : rendre la période des règles plus douce à vivre grâce à quelques chouettes accessoires, pratiques et utiles. Une pochette à glisser dans le sac pour ranger les protections hygiéniques ; une mini bouillotte pour soulager les crampes ; et un calendrier perpétuel pour noter les cycles et savoir où on en est.

Mais à l’arrivée : déception totale ! La pochette est très bas de gamme et pas moderne pour un sou ; la bouillotte doit être réchauffée au micro-ondes quand on veut l’utiliser (donc clairement pas « où que vous soyez ») ; quant au calendrier/guide explicatif, il fait la taille d’un timbre-poste (on exagère à peine), et n’est donc ni pratique ni agréable à utiliser. Pour le prix on s’attendait à mieux…

© Jon Hall/Netflix

Pour la modernité, on repassera

En effet, pas sûr que ce soit avec ce genre d’objets que l’on « change les règles ». On s’adresse aux femmes, on parle de règles, est-ce vraiment une raison pour proposer un coffret aussi girly, aussi enfantin, et aussi… rose ?! Si encore l’âge des premières règles était autour de 6-7 ans, mais là, pas sûr que les ados soient ravies de découvrir ça au pied du sapin…

Comme quoi, il ne suffit pas d’un partenariat officiel avec Netflix pour que la qualité soit au rendez-vous… Bon, la bouillotte est douce, ce sera le point positif à retenir. Mais si les Éditions Larousse nous ont conquis avec leurs jeux autour de l’univers de La Casa de Papel, autant dire qu’ils nous ont perdu avec cette gamme autour de Sex Education.

Sex Education – Mon petit kit spécial spécial règles est paru le 14 octobre 2020 aux Éditions Larousse.