Netflix : ce qui nous attend en novembre 2020

Ok, le reconfinement vient d’être annoncé… Mais il ne faut pas se laisser abattre ! Car si tu ne peux plus voir ta famille et tes amis, Netflix sera toujours là pour toi ! En plus les films de Noël arrivent en novembre !

Pour accompagner les raclettes et les chocolats chauds : l’agenda du mois de novembre est là ! pic.twitter.com/6DFJiCo9pY — Netflix France (@NetflixFR) October 27, 2020

Les films estampillés Netflix :

Bien qu’on adore Bob L’Éponge, en novembre, Netflix déclare ouverte la saison de Noël ! On attend surtout le retour des Chroniques de Noël qui nous avait bien plu il y a deux ans ! Il sera disponible précisément un mois avant le 25 décembre.

Le Lien su sang , le 3 novembre

, le 3 novembre Bob L’Éponge Le Film : Éponge en eaux troubles , le 5 novembre

, le 5 novembre Un Noël tombe du ciel , le 5 novembre (une première comédie romantique de Noël pour ce mois de novembre et le début d’une longue lignée)

, le 5 novembre (une première comédie romantique de Noël pour ce mois de novembre et le début d’une longue lignée) La Convocation , le 6 novembre

, le 6 novembre La Vie que nous voulions , le 11 novembre

, le 11 novembre La Vie devant soi , le 13 novembre

, le 13 novembre Jingle Jangle : Un Noël enchanté , le 13 novembre

, le 13 novembre La Princesse De Chicago : Dans la peau d’une reine , le 19 novembre (notre critique du premier opus)

, le 19 novembre (notre critique du premier opus) Dolly Parton : C’est Noël chez nous , le 22 novembre

, le 22 novembre Une Ode américaine , le 24 novembre

, le 24 novembre Le Cahier De Tomy , le 24 novembre

, le 24 novembre Un Noël extra , le 20 novembre

, le 20 novembre Dragons, Les gardiens du ciel : Les Fêtes du Huttcôtier , le 24 novembre

, le 24 novembre Les Chroniques de Noël 2 , le 25 novembre (notre critique du premier film)

, le 25 novembre (notre critique du premier film) Mossoul , le 26 novembre

, le 26 novembre The Call , le 27 novembre

, le 27 novembre N’écoute pas , le 27 novembre

, le 27 novembre La Belva , le 27 novembre

, le 27 novembre Finding Agnes, le 30 novembre

Les autres films :

Ce mois-ci, Netflix met Jean-Paul Belmondo à l’honneur avec plus d’une dizaine de films (et peut-être qu’on en a oublié). L’occasion de revoir (ou de découvrir) des classiques du cinéma français.

Les séries estampillées Netflix :

En novembre 2020, c’est bien sûr The Crown qui est à l’honneur ! On a hâte de retrouver Olivia Colman en Elizabeth II et de découvrir la nouvelle intrigue autour de Lady Di et Margaret Thatcher.

M’entends-tu ? : Saison 2, le 1er novembre

: Saison 2, le 1er novembre Record Of Youth : Saison 1, le 3 novembre

: Saison 1, le 3 novembre Love & Anarchy : Saison 1, le 4 novembre

: Saison 1, le 4 novembre Paranormal : Saison 1, le 5 novembre

: Saison 1, le 5 novembre Dash & Lilly : Saison 1, le 10 novembre (la série qui sent bon Noël)

: Saison 1, le 10 novembre (la série qui sent bon Noël) The Liberator : Saison 1, le 11 novembre

: Saison 1, le 11 novembre Coup pour coup : Mini-séri, le 13 novembre

: Mini-séri, le 13 novembre The Crown : Saison 4, le 15 novembre (notre critique de la saison 3)

: Saison 4, le 15 novembre (notre critique de la saison 3) Le Goût des marguerites : Saison 2, le 18 novembre

: Saison 2, le 18 novembre Noël s’invite à la Maison : Saison 1, le 18 novembre (aussi une série qui sent bon Noël)

: Saison 1, le 18 novembre (aussi une série qui sent bon Noël) Great Pretender : Saison 2, le 25 novembre

: Saison 2, le 25 novembre Virgin River : Saison 2, le 27 novembre

: Saison 2, le 27 novembre Le Noël de trop : Saison 1, le 27 novembre (oui encore Noël)

: Saison 1, le 27 novembre (oui encore Noël) Mismatched : Saison 1, Prochainement

Les autres séries :

Vikings : Saison 5 Partie B, le 29 novembre (notre critique de la saison complète)

Documentaires et séries documentaires :

Côté documentaires, comme toujours Netflix en propose une variété. Ce mois-ci c’est Le Quatrième procès qui retient particulièrement notre attention. Cette mini-série documentaire propose de découvrir la bataille judiciaire de Sean K. Ellis, un Afro-Américain accusé à tort en 1993 d’avoir tué un policier.