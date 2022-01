Critique Le petit journal de ma grossesse : un journal intime sans surprise

Le petit journal de ma grossesse est un carnet intime pour immortaliser les souvenirs de cette période de vie.

Le petit journal de ma grossesse est un carnet à compléter (avec amour) tout au long de la grossesse et des premières semaines de bébé. Un classique… dans tous les sens du terme.

Un journal de grossesse parmi d’autres

Bon, rien de bien original dans le concept, ni dans les contenus à compléter d’ailleurs. Ainsi, vos souvenirs, vos pensées, vos doutes, vos grandes joies, vos appréhensions, vos petits bonheurs, vos réflexions, vos résolutions, l’annonce aux proches, les échographies, votre projet de naissance… Vous allez pouvoir tout immortaliser jusqu’aux premières semaines de votre enfant.

En effet, à la manière d’un bullet journal, Le petit journal de ma grossesse vous accompagne mois après mois, et en couleurs. Les illustrations d’Aurélie Castex, plutôt discrètes, sont toutefois jolies et teintent ces pages de douceur. En revanche, son format rigide ne le rend pas très confortable à compléter. Une reliure à spirales aurait été plus pratique. D’autant que, à force d’y coller des photos aux nombreux emplacements prévus à cet effet, le carnet peut vite gagner en épaisseur.

Le guide pour les grossesses « parfaites »

Et puis… dans ce type d’ouvrages – et celui-ci n’y échappe malheureusement pas – la grossesse a tendance à être abordée comme une aventure (uniquement) merveilleuse, qui se déroule forcément sans encombre jusqu’au neuvième mois, et qui concerne un papa et une maman… On nous le dit d’ailleurs sur la quatrième : « Vous vous préparez à vivre des moments magiques ! » Oui, mais pas que…

Difficile, donc, de se sentir concernée si l’on ne coche pas toutes ces cases. Car, on en oublie que l’expérience peut se passer tout à fait différemment pour bon nombre de femmes. Que le bébé peut être prématuré, naître par césarienne ; que toutes les femmes n’expérimentent pas le fait que « les désagréments s’estompent » au quatrième mois ; ou encore que le « futur papa » peut désormais aussi être une « future maman » dans le cas d’un couple de femmes recourant à la PMA.

Vivement une approche plus inclusive et lucide de ces carnets de grossesse.

Le petit journal de ma grossesse, d’Aurélie Castex, est paru le 12 janvier 2022 aux Éditions Marabout.